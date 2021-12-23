Путин рассчитывает, что больше не будет дефицита медицинских средств как в начале пандемии

Он отметил, что в начале пандемии это накладывало определенные проблемы.

Президент России Владимир Путин надеется, что больше не будет дефицита масок, перчаток, а также защитных костюмов, как это было в начале пандемии в 2020 году. Такое заявление глава государства сделал во время большой пресс-конференции в Манеже в Москве.

По словам президента, в начале пандемии дефицит медицинских средств накладывал определенные проблемы в системе здравоохранения.

Надеюсь, что все эти вопросы преодолены, надеюсь, у нас уже не будут никаких дефицитов. Владимир Путин, президент России

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина