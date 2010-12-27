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Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля
Сегодня, 22:32
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nadezhda_sib

Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля

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В следующем году глава России планирует посетить Израиль.

Президент России созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили взаимодействие государств на Ближнем Востоке, передало "Экономика сегодня"

Инициатором разговора стала израильская сторона. Важной темой стал вопрос урегулирования конфликтов в Сирии. 

Кроме того, Владимир Путин планирует в 2020 году посетить Израиль, это также обсуждалось во время телефонного разговора.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока".

Фото: пресс-служба Кремля 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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