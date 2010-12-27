Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля

Президент России созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили взаимодействие государств на Ближнем Востоке, передало "Экономика сегодня".
Инициатором разговора стала израильская сторона. Важной темой стал вопрос урегулирования конфликтов в Сирии.
Кроме того, Владимир Путин планирует в 2020 году посетить Израиль, это также обсуждалось во время телефонного разговора.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока".
Фото: пресс-служба Кремля
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