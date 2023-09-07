  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:23
42
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области

0 0

Губернатор отметил рост промышленного производства и доли ОПК в Новгородской области.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе встречи Никитин доложил о социально-экономической ситуации в регионе. Губернатор отметил рост промышленного производства и доли ОПК в Новгородской области. Он также заявил о реализации пилотных проектов по созданию системы долговременного ухода за больными и по стимулированию рождаемости. Отдельно были затронуты вопросы ремонта школ и газификации региона.

Ранее Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

Видео: kremlin.ru

Теги: андрей никитин, владимир путин, новгородская область, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии