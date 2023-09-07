Губернатор отметил рост промышленного производства и доли ОПК в Новгородской области.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе встречи Никитин доложил о социально-экономической ситуации в регионе. Губернатор отметил рост промышленного производства и доли ОПК в Новгородской области. Он также заявил о реализации пилотных проектов по созданию системы долговременного ухода за больными и по стимулированию рождаемости. Отдельно были затронуты вопросы ремонта школ и газификации региона.

Ранее Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

Видео: kremlin.ru