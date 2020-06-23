Глава государства подчеркнул, что в борьбе с эпидемией необходимы солидарность и доверие.

Президент России Владимир Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными до появления вакцины от COVID-19.

Путин отметил, что эпидемия ещё не закончилась. Однако России пора возвращаться в привычный ритм. У россиян появилось много задач, которые возникли дома и на работе. Несмотря на это, российский лидер попросил быть осторожными.

Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными, особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики. Сейчас сразу в 14 федеральных центрах России работают над созданием вакцины от коронавируса.

- Владимир Путин, президент РФ

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Владимир Путин подчеркнул, что в обществе отсутствует растерянность из-за коронавируса.

Видео: телеобращение Владимира Путина