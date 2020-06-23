Президент России Владимир Путин призвал россиян быть осторожными и бдительными до появления вакцины от COVID-19.
Путин отметил, что эпидемия ещё не закончилась. Однако России пора возвращаться в привычный ритм. У россиян появилось много задач, которые возникли дома и на работе. Несмотря на это, российский лидер попросил быть осторожными.
Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными, особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики. Сейчас сразу в 14 федеральных центрах России работают над созданием вакцины от коронавируса.
- Владимир Путин, президент РФ
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Владимир Путин подчеркнул, что в обществе отсутствует растерянность из-за коронавируса.
Видео: телеобращение Владимира Путина
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