Он отметил, что эффект подобных решений и выделяемых ресурсов будет низким.

Президент России Владимир Путин призвал банки на деле оказать помощь гражданам и экономике. Заявление он сделал на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования. Глава государства призвал представителей банков избегать абстрактных обещаний.

Они не влияют на жизни граждан и "никому не нужны". Владимир Путин, президент России

Он отметил, что эффект подобных решений и выделяемых ресурсов будет низким.

Владимир Путин считает, что механизмы помощи нужно отработать таким образом, чтобы она приходила вовремя и её могли использовать те, кто в ней нуждается.

Ранее Путин поручил кабмину утвердить до 1 мая льготную ипотеку под 6,5%.