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Путин призвал банки на деле оказать помощь гражданам и экономике
Сегодня, 15:13
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matveyvn

Путин призвал банки на деле оказать помощь гражданам и экономике

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Он отметил, что эффект подобных решений и выделяемых ресурсов будет низким.

Президент России Владимир Путин призвал банки на деле оказать помощь гражданам и экономике. Заявление он сделал на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования. Глава государства призвал представителей банков избегать абстрактных обещаний.

Они не влияют на жизни граждан и "никому не нужны".

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что эффект подобных решений и выделяемых ресурсов будет низким.

Владимир Путин считает, что механизмы помощи нужно отработать таким образом, чтобы она приходила вовремя и её могли использовать те, кто в ней нуждается.

Ранее Путин поручил кабмину утвердить до 1 мая льготную ипотеку под 6,5%.

Теги: банки, путин, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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