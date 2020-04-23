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Путин поручил кабмину утвердить до 1 мая льготную ипотеку под 6,5%

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Процентная ставка 6,5% будет действовать на протяжении всего срока выплаты кредита.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить до 1 мая льготную ипотеку под 6,5%. Перечень поручений появился на сайте Кремля.

В нём сказано, что до 1 ноября 2020 года гражданам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до трёх миллионов рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях получить льготную ипотеку можно будет на сумму до 8,5 миллионов рублей.

Отмечается, что процентная ставка 6,5% будет действовать на протяжении всего срока выплаты кредита.

Поручение должно быть выполнено до 1 мая 2020 года.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы ожидают роста цен на жилье и ипотеку во втором квартале года. Такими данными поделились аналитики портала недвижимости Domofond.ru. 

Видео: kremlin.ru

Теги: жилье, ипотека, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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