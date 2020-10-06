Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советником. Глава государства поблагодарил бывшего главу региона за хорошо проделанную работу.

Перед Вами стояли сложные задачи. Практически по каждому направлению Вы продвинулись значительно вперед. Владимир Путин, президент России

Он выразил надежду на то, что позитивные изменения оценили и жители Дагестана.

Отметим, что временно исполняющим обязанности главы республики назначен сенатор Сергей Меликов.

Ранее мы писали, что Путин пока не планирует проводить переговоры с Алиевым и Эрдоганом.

Видео: YouTube / Россия 24