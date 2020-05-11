Глава России призвал поддержать и поощрить таких людей.

Владимир Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год. Об этом глава государства сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране 11 мая.

По словам президента, самозанятые это люди, которые "поверили гарантиям государства, работают защищенно и цивилизованно". Их стремление глава России призвал поддержать и поощрить.

Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме

Владимир Путин

Прмимо этого во время своего обращения Путин сказал, что с в стране официально зарегистрировано 1,4 млн безработных. Президент заявил, что до конца мая пройдет совещание, которое должно снять риски дальнейшего роста безработицы в России.

Также глава государства повысил в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребёнком.

Видео: kremlin.ru