Глава РФ назвал задачи кабмина, необходимые для повышения уровня благосостояния граждан.

Российский президент Владимир Путин потребовал обеспечить в 2022 году рост реальных доходов граждан минимум на 2,5%. Такое заявление глава государства сделал на правительственном заседании, посвященному экономическим вопросам. Политик считает, что рост показателе должен опираться не только на меры социальной поддержки населения со стороны государства, но также и за счет экономического развития страны. Лидер РФ назвал это "Базовым условием" для решения общественных задач. Он призвал чиновников объективно оценить обстановку.

В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить. Владимир Путин, президент РФ

Путин полагает, что экономика страны во многом носила восстановительный характер, однако потенциал такого роста показателей уже исчерпан. В новых условиях глава государства видит необходимость обеспечивать долгосрочное и устойчивое развитие системы, увеличивать темпы роста отраслей. Негативным фактором для достатка и благополучия семей Путин назвал рост цен на товары и услуги. Наиболее уязвимые категории граждан будут получать адресную поддержку.

Путин потребовал принимать эффективные меры по снижению инфляции в России.

Фото и видео: Kremlin.ru

