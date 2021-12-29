Путин потребовал принимать эффективные меры по снижению инфляции в России

Глава РФ рассказал о росте инфляции за январь по стране и миру.

Российский президент Владимир Путин потребовал принимать эффективные меры по снижению инфляции в стране. Такое заявление глава государства сделал на правительственном совещании по экономическим вопросам. Политик видит необходимость в координации работы между Центробанком и кабинетом министров. Путин рассчитывает, что при этом чиновникам удастся уважать требования законодательства РФ о Центральном банке.

У нас, и конечно, здесь значима роль и правительства, и Центрального банка, который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики. Владимир Путин, президент РФ

По словам Владимира Путина, требуется внедрять правительственные механизмы с учетом влияния на деловую и инвестиционную активность населения. Совместная работа экспертов поможет государству ликвидировать внешние и внутренние факторы инфляционных процессов.

За январь 2022 года инфляция по РФ составила 8,7% в годовом выражении. Глава страны уточнил, что в других странах мира с развитыми рыночными экономическими системами - не лучшие результаты. В частности, на территории США инфляция в январе составила 7,5%. Показатель оказался выше прогнозируемых значений. В Евросоюзе инфляция достигла отметки в 5,1% в годовом выражении.

Эксперты прокомментировали поручение Путина ужесточить меры для мигрантов-нарушителей.

Фото и видео: Kremlin.ru

