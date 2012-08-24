Путин: потери ВСУ говорят о том, что Запад намерен воевать с РФ до последнего украинца

Глава России заслушал доклады Николая Патрушева и Сергея Шойгу.

Страны коллективного Запада могут поставить Вооруженным силам Украину дополнительную технику, но мобилизационный резерв конечен для киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании с постоянными членами Совета Безопасности России сделал глава государства Владимир Путин. Политик таким образом прокомментировал выступление министра по обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о потерях в личном составе и технике противника в зоне проведения специальной военной операции.

Я понимаю, что это предварительные данные, потому что все до конца на поле боя невозможно разглядеть, но в целом понятно. Из этого можно сделать вывод, что технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является. Владимир Путин, президент России

Российский президент считает, что западные союзники киевского режима действительно решили "воевать с Россией до последнего украинца".

Путин заявил о нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия.

Фото и видео: Kremlin.ru