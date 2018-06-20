Путин посмотрит на восстановленную церковь Воскресения Христова

Дмитрий Песков рассказал о графике президента, приехавшего в Петербург.

Стал известен маршрут Владимира Путина во время очередного посещения Петербурга. Глава государства приехал в Северную столицу ради выступления на пленарном заседании Арктического форума, но планирует посетить и другие места. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В течение дня президент посетит Смольный ради обсуждения с руководством города вопросов развития региона. Также Путин заедет в Екатерининский дворец, в котором завершилась реставрация церкви Воскресения Христова. Отметим, что политика будут сопровождать городские чиновники.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД Дании посетит Арктический форум в Петербурге.

Фото: Piter.tv