Глава МИД Дании посетит Арктический форум в Петербурге

Чиновник подтвердил свое присутствие в северной столице ради изучения вопроса развития Арктики.

На Международный арктический форум в Петербурге приедет министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен. Он возглавит делегацию своего государства. Об этом заявил посол Дании Карстен Сендергорд советнику президента Антону Кобякову.

Это будет второй визит министра, что означает высокую эффективность работы в рамках деловой программы форума и позитивно влияет на развитие торгово-экономических отношений двух стран объяснил дипломат

Российский представитель отметил, что Дании будет оказано содействие в формировании деловой программы в рамках события.

Стоит добавить, что свое участие в форуме подтвердил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Арктика - важный для Швеции регион, и мы рады возможности поддержать конструктивный диалог о его развитии на столь высоком уровне заявил посол Швеции в России Петер Эриксон.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Макаровке создали тренажер, полностью моделирующий работу судовой ядерной установки.

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