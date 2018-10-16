Городские открытия: в Макаровке создали тренажер, полностью моделирующий работу судовой ядерной установки

В январе этого года в Петербурге открылся Центр морских арктических компетенций. В “Городских открытиях” мы узнаем, на что будут направлены его усилия, и кого здесь будут обучать.

Центр создан на базе университета им. Адмирала С.О. Макарова. Он предназначен для подготовки и переподготовки персонала атомного ледокольного флота России.

Кафедра продолжает готовить первичный исходный материал для атомного флота - курсантов, которые придут стажерами и дальше буду расти до уровня комсостава, я могу сказать следующее, руководящий состав атомного флота - они все прошли нашу кафедру и готовились здесь. Будем готовить специалистов для атомного флота, первичную подготовку, вторичную и прочее, этот цикл подготовки мы уже делали в 80 году, а сейчас это возрождается, как феникс в виде Центра морских компетенций. Анатолий Саботаж, Заведующий кафедры

Ядром ЦМАК служит уникальный тренажерный комплекс. Среди него есть полномасштабный тренажер, который полностью моделирует работу судовой ядерной установки.

Так примерно будет выглядеть на ледоколе комната, где оператор управляет энергетической установкой, сложность в разработке такой модели состоит в том, что она должна моделировать процессы, происходящие во всей энергетической в реальном масштабе времени, и в то же время, описывать все с таким качеством, чтобы оператор не видела разницы никакой между моделью и реальным оборудованием, которое потом он увидит на ледоколе.

В объем моделирования входит 113 технологических систем.

Также в центре есть теоретические классы и функциональный тренажер, позволяющий подготовиться к работе с полномасштабным. Смысл всей этой работы заключается в повышении безопасности эксплуатации ядерных установок. Тренажеры позволяют отрабатывать аварийные процессы, которые в реальной жизни не смоделировать.

С помощью модели можно моделировать процессы всех типов: и нормальной эксплуатации, и большое количество аварийных ситуаций, то есть это различные, например, течи первого контура, реактивностые аварии. На этой модели можно готовить оператора, чтобы он в любой ситуации знал, что делать.

Здесь вы видите следующее, во-первых, это бывшие действующие агрегаты, которые сняты с судов, здесь иллюстрировано в натурных образцах то, что курсанты проходят на теоретических занятиях. Они рассчитывают передачи, рассчитывают лопатки, турбины, турбонасосы. Здесь они видят все в натуре, то, о чем им рассказывают, то, что они изучают, то, что они рассчитывают.

Обучение в центре началось в январе 2019 года. Первые выпускники войдут в состав экипажа атомного ледокола "Арктика".

Фото и видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин