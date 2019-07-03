Президент поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Получить это пособие смогут семьи со средним доходом, который не превышает двукратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми повысят до прожиточного минимума ребенка в регионе. Соответствующее поручение о внесении поправок в закон подписал президент Владимир Путин.

Получить это пособие смогут семьи со средним доходом, который не превышает двукратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.

Напомним, что вопрос о пособиях был поднят 20 июня во время "Прямой линии с Владимиром Путиным". Президент отметил, что размер поддержки семьям, где есть двое детей, сейчас составляет от 10,5 до 11 тысяч рублей. Премьер - министр Дмитрий Медведев подтвердил, что пособия на детей с 1,5 до 3 лет будут повышены с 50 рублей до 10 тысяч рублей. Однако получать его будут только малообеспеченные семьи.

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