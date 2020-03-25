Налоговые каникулы по ипотеке и потребкредитам рассчитаны на тех, чей месячный доход сократился более чем на 30%.

Президент России Владимир Путин поручил утвердить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Заявление он сделал в своём обращении к нации по коронавирусу 25 марта.

Налоговые каникулы по ипотеке и потребкредитам рассчитаны на тех, чей месячный доход сократился более чем на 30%. Эти граждане смогут на время прекратить обслуживание долга без каких-либо штрафов, пени и прочих неустоек.

Такой же механизм Путин поручил использовать по отношению к индивидуальным предпринимателям.

Президент отметил, что если выплата долга оказывается совсем невозможной, то гражданин всё равно не должен становится заложником ситуации.

Процедура банкротства должна посильной и необременительной, - сказал глава государства.

Он поручил правительству ускорить введение поправок в законодательство.

Ранее Путин рассказал о мерах соцподдержки во время пандемии коронавируса.

Видео: телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса