Президент России Владимир Путин поручил утвердить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Заявление он сделал в своём обращении к нации по коронавирусу 25 марта.
Налоговые каникулы по ипотеке и потребкредитам рассчитаны на тех, чей месячный доход сократился более чем на 30%. Эти граждане смогут на время прекратить обслуживание долга без каких-либо штрафов, пени и прочих неустоек.
Такой же механизм Путин поручил использовать по отношению к индивидуальным предпринимателям.
Президент отметил, что если выплата долга оказывается совсем невозможной, то гражданин всё равно не должен становится заложником ситуации.
Процедура банкротства должна посильной и необременительной, - сказал глава государства.
Он поручил правительству ускорить введение поправок в законодательство.
Ранее Путин рассказал о мерах соцподдержки во время пандемии коронавируса.
Видео: телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса
Обсуждение ( 0 )