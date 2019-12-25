Путин поручил полиции и Росгвардии проконтролировать людей на карантине

Особое внимание будет уделяться гражданам, которые вернулись из-за границы.

Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии проконтролировать людей на карантине. Соответствующий список поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания с уполномоченными представителями президента в федеральных округах страны. Известно, что глава государства намерен усилить регуляцию за соблюдением режима изоляции в отношении граждан, которые вернулись на родину из неблагополучных в эпидемиологическом плане стран.

В документе говорится о том, что силовые структуры должны обеспечивать правопорядок и безопасность общества в учреждениях, которые участвуют в проведении мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, а также на прилегающей к ним территориях. Ответственными за соблюдение данных поручения президент России назначил главу полиции Владимира Колокольцева и главу Росгвардии Виктора Золотова. Чиновники будут отчитываться Владимиру Путину с 15 апреля об обстановке в ежедневном формате.

Генерал Романов освобожден от должности замглавы МВД РФ.