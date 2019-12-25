Путин подписал закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусств

Список специальностей будет утвержден правительством РФ.

Российский президент Владимир Путин подписал закон о праве граждан получать второе или последующее высшее образование за счет государственного бюджета по образовательным программам в области искусств. Соответствующий документ размерен на портале правовой информации. Правки будут внесены в федеральный закон "Об образовании".

Сейчас россиянам гарантирована возможность получения бесплатного первого высшего образования. При этом чиновники полагают, что в творческие профессии люди уходят в зрелом возрасте, которые уже обладают первым высшим образованием по другой профессии. Теперь они могут подать заявление на поступление в творческий вуз на конкурсной основе..

Известно, что конкретные специальности будут утверждены кабинетом министров России. Также будет определен порядок обучения таких граждан за счет бюджета, а также перечень образовательных учреждений, в которых такое обучение будет реализовываться.

Путин подписал закон об усилении госконтроля за оборотом оружия.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимирм Путиным