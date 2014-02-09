Путин: отношения РФ и Ирана будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов

Глава РФ провел переговоры с Мохаммадом Мохбером.

Российский президент Владимир Путин уверен в том, что дружественные и конструктивные отношения между Москвой и Тегераном будут укрепляться вне зависимости от исхода президентских выборов, проводимых в Иране. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с иностранной делегацией на рабочей встрече, организованной в казахстанском городе Астана. Лидером иранских представителей стал исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммаду Мохберу. Российский политик пожелал иранскому народу успешного проведения и завершения второго тура выборов в стране.

Уверен, что наши отношения будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов в вашей стране. Владимир Путин, глава РФ

Напомним, что внеочередные выборы главы государства объявили в Иране после гибели лидера Эбрахима Раиси. Вертолет, на борту которого находились восемь человек, включая президента страны, разбился вечером 19 мая в местной провинции Восточный Азербайджан. Никто из пассажиров и экипажа, находившихся в воздушном средстве, не выжил.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС