Путин: рост ВВП за прошедший год составил 1%

В ходе объединёенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин представил экономические итоги. Согласно его заявлению, экономика страны продемонстрировала уверенный рост валового внутреннего продукта (ВВП) на протяжении последних трёх лет, составивший совокупно 9,7%. За истекший календарный год прирост экономики составил 1%.

Главой государства отмечено, что усилия государственных структур, направленные на борьбу с инфляцией и стабилизацию макроэкономических показателей, приносят положительные результаты. Ожидаемый уровень инфляции по итогам года не превысит семи процентов.

Также президент указал, что экономический рост в странах ЕС составил лишь 1,3%.

Ранее президент РФ заявил о сохранении хороших темпов повышения реальных зарплат.

