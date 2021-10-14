Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году

Глава РФ рассказал о том, что он может еще раз стать президентом согласно новой Конституции.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году. Такое заявление глава государства сделал в интервью для американского телеканала CNBC. Он ответил журналистке Хедли Гэмбл. Отрывок опубликован телеканалом "Россия-24".

Да, конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ напомнил, что для того, чтобы еще раз баллотироваться на пост руководителя, в России должна быть спокойная и стабильная обстановка, а все государственные структуры и органы власти должны работать уверенно.

Путин назвал чушью утверждения, что Россия строила трубопроводы для обхода Украины.

Фото и видео: YouTube / Россия 24