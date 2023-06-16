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Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем

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Глава РФ напомнил о недружественных действиях стран Запада.

Заморозка счетов российских бизнесменов за границей происходит в нарушение всех норм международного законодательства. Такое мнение в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году высказал российский президент Владимир Путин. Политик добавил, что отечественные предприниматели на собственном опыте убедились в этом в тот момент, когда с удивлением узнали  о "заморозке счетов и активов".

По факту, как мы уже много раз говорили, в голову раньше никогда не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой, просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Даже разговаривать не хотят. Удивительно. Средневековье какое-то.

Владимир Путин, президент РФ

Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: бизнес, владимир путин, заморозка активов, пмэф-2023, средневековье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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