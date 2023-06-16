Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем

Глава РФ напомнил о недружественных действиях стран Запада.

Заморозка счетов российских бизнесменов за границей происходит в нарушение всех норм международного законодательства. Такое мнение в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году высказал российский президент Владимир Путин. Политик добавил, что отечественные предприниматели на собственном опыте убедились в этом в тот момент, когда с удивлением узнали о "заморозке счетов и активов".

По факту, как мы уже много раз говорили, в голову раньше никогда не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой, просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Даже разговаривать не хотят. Удивительно. Средневековье какое-то. Владимир Путин, президент РФ

Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям.

Фото и видео: ПМЭФ-2023