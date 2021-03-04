Он заявил, что в России уже более двух миллионов граждан привились вакциной.

Президент России Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее безопасными и эффективными в мире. Заявление глава государства сделал во время встречи с представителями движения "Мы вместе".

Путин заявил, что в России уже более двух миллионов граждан привились вакциной против новой коронавирусной инфекции — при этом двумя компонентами.

Ранее Путин заявил, что победы над коронавирусом можно добиться только при объединении усилий стран.

Видео: kremlin.ru