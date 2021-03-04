Президент России Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее безопасными и эффективными в мире. Заявление глава государства сделал во время встречи с представителями движения "Мы вместе".
Путин заявил, что в России уже более двух миллионов граждан привились вакциной против новой коронавирусной инфекции — при этом двумя компонентами.
Ранее Путин заявил, что победы над коронавирусом можно добиться только при объединении усилий стран.
Видео: kremlin.ru
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