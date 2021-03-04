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Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее безопасными и эффективными в мире

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Он заявил, что в России уже более двух миллионов граждан привились вакциной.

Президент России Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее безопасными и эффективными в мире. Заявление глава государства сделал во время встречи с представителями движения "Мы вместе".

Путин заявил, что в России уже более двух миллионов граждан привились вакциной против новой коронавирусной инфекции — при этом двумя компонентами.

Ранее Путин заявил, что победы над коронавирусом можно добиться только при объединении усилий стран.

Видео: kremlin.ru

Теги: коронавирус, пандемия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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