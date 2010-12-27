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Путин наградил орденом Александра Невского Федора Бондарчука
Сегодня, 19:34
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IRINA_CHALKINA
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Путин наградил орденом Александра Невского Федора Бондарчука

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Также наград удостоились Гоша Куценко, актеры "Квартета И", Дмитрий Дюжев и многие другие.

Владимир Путин наградил российских звезд за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность. Об этом сообщили на на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России присвоил почетное звание Заслуженного артиста РФ актерам "Квартета И", Дмитрию Дюжеву, Виктору Добронравову, актрисе Светлане Ходченковой и Дарье Мороз. Также медаль "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени получил Гоша Куценко, а вот режиссера Валерия Тодоровского наградили медалью 1-й степени.

И наконец, Фкдор Бондарчук получил орден  Александра Невского Федора Бондарчука.

Фото: кинопоиск

Теги: гоша куценко , путин , режиссер федор бондарчук
Категории: Лента новостей Культура Кино

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