Путин наградил орденом Александра Невского Федора Бондарчука

Также наград удостоились Гоша Куценко, актеры "Квартета И", Дмитрий Дюжев и многие другие.

Владимир Путин наградил российских звезд за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность. Об этом сообщили на на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России присвоил почетное звание Заслуженного артиста РФ актерам "Квартета И", Дмитрию Дюжеву, Виктору Добронравову, актрисе Светлане Ходченковой и Дарье Мороз. Также медаль "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени получил Гоша Куценко, а вот режиссера Валерия Тодоровского наградили медалью 1-й степени.

И наконец, Фкдор Бондарчук получил орден Александра Невского Федора Бондарчука.

Фото: кинопоиск