Путин наградил экс-губернатора Георгия Полтавченко наградой "За заслуги перед Отечеством"

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за вклад в укрепление российской государственности и добросовестную работу. Об этом пишут РИА Новости.
Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Санкт-Петербурга с 2011 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что сын экс-губернатора Петербурга Полтавченко стал совладельцем бизнеса по производству косметики.
Фото: администрация Петербурга
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