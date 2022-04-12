Путин наградил экс-губернатора Георгия Полтавченко наградой "За заслуги перед Отечеством"

"За заслуги перед Отечеством" - высшая награда, которую может получить гражданин России за особые заслуги перед страной.

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за вклад в укрепление российской государственности и добросовестную работу. Об этом пишут РИА Новости.

Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Санкт-Петербурга с 2011 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что сын экс-губернатора Петербурга Полтавченко стал совладельцем бизнеса по производству косметики.

Фото: администрация Петербурга