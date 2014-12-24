Сын экс-губернатора Петербурга Полтавченко стал совладельцем бизнеса по производству косметики

Алексей Полтавченко вошёл в список учредителей компании "Дружба".

Сын бывшего губернатора Северной столицы и действующего председателя совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Георгия Полтавченко вошёл в список учредителей новой компании "Дружба", нацеленной на производство парфюмерии и косметики. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург".

На данный момент Алексей Полтавченко частично владеет и другим косметическим предприятием "Гео Органиск". Оно также занимается выпуском биологически активных добавок.

Отмечается, что на старте компания демонстрирует стабильный рост прибыли.

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