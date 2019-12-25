В Петербурге подвели итоги конкурса "Невская краса"

Международный конкурс красоты и таланта организует Межрегиональная общественная правозащитная организация инвалидов "На коляске без барьеров" при участии комитета по развитию туризма.

В конкурсе участвуют женщины, которые передвигаются на инвалидных колясках. До финала дошли 18 участник из разных регионов России и Республики Беларусь.

Чтобы пройти в финал, девушки должны были подготовить туристскую визитку о малой родине, снять видео-презентацию, привезти народный костюм региона, который они представляют.

Финалистки провели неделю в Петербурге, где они приняли участие в деловой программе форума "Мир доступный для всех", обсуждениях своих бизнес-проектов и инклюзивного туризма, посетили экскурсии по городу.

В финале конкурсантки должны были исполнить общий танец, рассказать о себе и ответить на вопросы членов жюри, а также представить образы в вечернем платье и народном костюме.

Титул "Мисс Невская Краса 2022" был присужден участнице из Уфы Ильмире Салимовой. Титут "Леди Невская Краса 2022" получила Ольга Федорова из Москвы. Анна Полуянко из Петербурга стала вице-мисс, а также получила титул "Мисс Романтика". Титул "Мисс Доброта" присудили петербурженке Евгении Панфиленко.

Победительница получила сертификат на базовый образовательный курс по доступному туризму, он пройдет онлайн.

Фото: Вероника Жукова / Telegram / FotoVideoVeronikaZhukova