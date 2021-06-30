Путин: мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет

Глава РФ объяснил, с чем связан рост цен на продукты.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет. Об этом политик рассказал во время прямой линии.

Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция - рост цен на продовольствие. Везде так происходит. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что Россия является частью глобальной экономики, поэтому ситуация с мировыми индексами отражается на стране. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в стране. Об этом политик сообщил во время прямой линии. Глава государства напомнил, что ожидающийся урожай должен сказаться на уровне цен.

Путин: Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление.

Фото: Прямая линия