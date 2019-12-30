Путин и Зеленский не встретились в Израиле

Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретились в Иерусалиме, сообщило ФБА "Экономика сегодня".
Дело в том, что президент Украины отменил свой визит на Форум памяти жертв Холокоста. Политик заявил, что хочет уступить место в зале пострадавшим.
В свою очередь президент России побывал на торжественной церемонии открытия бронзовой стелы "Свеча памяти", пообщался с представителями других государств. Кроме того, Путин встретился в Иерусалиме с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.
В итоге главы государств были в разных местах и не смогли даже поприветствовать друг друга.
Фото: kremlin.ru
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