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Путин и Зеленский не встретились в Израиле
Сегодня, 21:55
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Путин и Зеленский не встретились в Израиле

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Главы государств были на разных мероприятиях.

Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретились в Иерусалиме, сообщило ФБА "Экономика сегодня"

Дело в том, что президент Украины отменил свой визит на Форум памяти жертв Холокоста. Политик заявил, что хочет уступить место в зале пострадавшим. 

В свою очередь президент России побывал на торжественной церемонии открытия бронзовой стелы "Свеча памяти", пообщался с представителями других государств. Кроме того, Путин встретился в Иерусалиме с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар. 

В итоге главы государств были в разных местах и не смогли даже поприветствовать друг друга. 

Фото: kremlin.ru

Теги: зеленский, иерусалим, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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