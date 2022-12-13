Путин: экспорт сельхозпродукции из России в последнее время вырос в 2,5 раза

Глава государства отметил, что на фоне роста экспорта импорт сократился.

Экспорт сельхозпродукции из России в последнее время вырос в 2,5 раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Тульского завода железнодорожного машиностроения.

Глава государства отметил, что на фоне роста экспорта импорт сократился. Он подчеркнул, что может "напутать цифры". Также президент добавил, что Россия экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта.

Ранее Путин призвал исключить коррупцию при предоставлении льгот в промышленности.

Фото: kremlin.ru