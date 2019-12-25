Путин анонсировал формирование единого транспортного коридора от Петербурга до Владивостока

С предложением о создании проекта выступил вице-премьер РФ Марат Хуснулин.

Президент РФ Владимир Путин заявил о будущем формировании единого транспортного коридора из Петербурга во Владивосток в ходе пленарного заседания в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

По словам глав государства, проект под названием "Россия" поспособствует развитию туризма в регионах, а также авиасообщения между европейской и дальневосточной частями страны.

Добавим, что с предложением о создании единого транспортного коридора выступил вице-премьер РФ Марат Хуснулин.

Ранее Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР.

Фото: kremlin.ru (Александр Жолобов)