Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР

Глава государства отметил ,что в прошлом году товарооборот увеличился на 13,7%.

Президент России Владимир Путин заявил о росте товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом он рассказал на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства отметил ,что в 2022 году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7%. Он добавил, что в первой половине нынешнего года показатель прибавил еще 18,3%. По словам президента, Москва рассчитывает на продолжение развития торговли с АТР.

Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых и кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут.

Видео: kremlin.ru