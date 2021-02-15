Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР

Президент России Владимир Путин заявил о росте товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом он рассказал на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Глава государства отметил ,что в 2022 году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7%. Он добавил, что в первой половине нынешнего года показатель прибавил еще 18,3%. По словам президента, Москва рассчитывает на продолжение развития торговли с АТР.
Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых и кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут.
Видео: kremlin.ru
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