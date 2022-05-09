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Путин: ВС РФ в ходе спецоперации на Украине сражаются за людей в Донбассе

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Глава государства подчеркнул, что Россия призывала Запад к честному диалогу, но усилия были напрасными.

В ходе речи на торжественном параде Победы президент России Владимир Путин упомянул, что российские военные, которые сейчас находятся на территории Украины, сражаются за людей в Донбассе, а также за безопасность Родины.

Глава государства подчеркнул, что Россия призывала Запад к честному диалогу, но усилия были напрасными. По его словам, Кремль всегда выступал "за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая необходима мировому сообществу".

Сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины – России.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщили, что на Красной площади в Москве начался парад Победы. В торжественном шествии в Москве принимают участие 11 тысяч военных, 131 боевая машина, 77 самолетов и вертолетов. Парад принимает министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Видео: kremlin.ru

Теги: 9 мая, вс рф, донбасс, парад, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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