Путин: ВС РФ в ходе спецоперации на Украине сражаются за людей в Донбассе

Глава государства подчеркнул, что Россия призывала Запад к честному диалогу, но усилия были напрасными.

В ходе речи на торжественном параде Победы президент России Владимир Путин упомянул, что российские военные, которые сейчас находятся на территории Украины, сражаются за людей в Донбассе, а также за безопасность Родины.

Глава государства подчеркнул, что Россия призывала Запад к честному диалогу, но усилия были напрасными. По его словам, Кремль всегда выступал "за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая необходима мировому сообществу".

Сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины – России. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщили, что на Красной площади в Москве начался парад Победы. В торжественном шествии в Москве принимают участие 11 тысяч военных, 131 боевая машина, 77 самолетов и вертолетов. Парад принимает министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Видео: kremlin.ru