  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:35
124
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: Россия заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов

0 0

Глава государства напомнил, что российские предприниматели столкнулись с проблемами изъятия законно заработанных средств.

Россия заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства напомнил, что российские предприниматели столкнулись с проблемами изъятия законно заработанных средств. По его словам, те, кто это сделал, не понимают негативных последствий для себя.

Также президент напомнил, что после таких действий многие страны потеряли доверие к доллару. Путин считает, что таким образом подрывается доверие к США.

Ранее Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, заработок, президент россии, резервы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии