Путин: Россия заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов

Глава государства напомнил, что российские предприниматели столкнулись с проблемами изъятия законно заработанных средств.

Россия заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства напомнил, что российские предприниматели столкнулись с проблемами изъятия законно заработанных средств. По его словам, те, кто это сделал, не понимают негативных последствий для себя.

Также президент напомнил, что после таких действий многие страны потеряли доверие к доллару. Путин считает, что таким образом подрывается доверие к США.

Ранее Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР.

Видео: kremlin.ru