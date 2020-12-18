Пушков раскритиковал журналиста Би-би-си за вопрос Путину

Он рассказал, что альянс разместил своих военных в Прибалтике и Польше.

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал журналиста Би-би-си за вопрос президенту Путину на пресс-конференции.

Журналист британской редакции спросил российского президента о том — не считает ли он, что несёт ответственность за "плачевное состояние" отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном.

С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошел к границам России. Алексей Пушков, сенатор

Он рассказал, что альянс разместил своих военных в Прибалтике и Польше, создал военную базу ПРО в Румынии, а также отправляет военные корабли в Черное и Балтийское моря.

А потом ВВС задает вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин считает страну "белой и пушистой" по сравнению с Западом. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции. Глава государства отметил, что Россия занимает шестое место в мире по военным расходам. В связи с этим, по мнению Путина, ее "точно нельзя назвать агрессивной страной".

Фото: Twitter / Алексей Пушков

Видео: kremlin.ru