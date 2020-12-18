Пушков раскритиковал журналиста Би-би-си за вопрос Путину

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал журналиста Би-би-си за вопрос президенту Путину на пресс-конференции.
Журналист британской редакции спросил российского президента о том — не считает ли он, что несёт ответственность за "плачевное состояние" отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном.
С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошел к границам России.
Алексей Пушков, сенатор
Он рассказал, что альянс разместил своих военных в Прибалтике и Польше, создал военную базу ПРО в Румынии, а также отправляет военные корабли в Черное и Балтийское моря.
А потом ВВС задает вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?
Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин считает страну "белой и пушистой" по сравнению с Западом. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции. Глава государства отметил, что Россия занимает шестое место в мире по военным расходам. В связи с этим, по мнению Путина, ее "точно нельзя назвать агрессивной страной".
Фото: Twitter / Алексей Пушков
Видео: kremlin.ru
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