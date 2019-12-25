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В Пулково продолжают тестировать роботов для уборки
Сегодня, 15:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково продолжают тестировать роботов для уборки

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Роботы используются для сухой и влажной уборки территорий.

В терминале Пулково тестируются высокопроизводительные решения для уборки помещений – роботы VIGGO. Они работают в зонах регистрации и прибытия. Об этом рассказали в Telegram-канале воздушной гавани.

Роботы используются для сухой и влажной уборки территорий. На одном заряде VIGGO работают от 4 до 5 часов в зависимости от модели. Устройства оснащены системами обнаружения и распознования: лидарами, ультразвуĸовым радаром, датчиĸом столĸновения, датчиĸом опроĸидывания, IMU, спидометром, которые позволяют ориентироваться в пространстве и распознавать препятствия.

Развитие беспилотных технологий — одно из приоритетных направлений проекта аэропорта Пулково по трансформации аэропортовой отрасли наряду с внедрением биометрии и роботизацией.

Фото: Telegram/ Аэропорт Пулково

Теги: пулково, роботы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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