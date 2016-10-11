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В Пулково у пассажиров за сутки изъяли 4 электрошокера
Сегодня, 13:38
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Butenko
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В Пулково у пассажиров за сутки изъяли 4 электрошокера

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Новости Питера: в Пулково за сутки сотрудники УТ МВД изъяли у граждан РФ электрошокеры.

У сотрудников транспортной полиции, несущих службу в Пулково, выдались "электрические" выходные. Всего за сутки правоохранители остановили в пункте предварительного досмотра трех граждан, проносивших на борт самолета электрошокеры разного уровня. У этих нарушителей работники транспортной полиции насчитали 4 гаджета, запрещенных к проносу на борт.
 
Так, первыми силовикам попались двое несовершеннолетних мальчиков. Подростки пытались улететь в Москву с небольшими контактными-электрошокерами. Такие обычно продаются в магазинах приколов и пользуются популярностью у Ютуб-блогеров. Через несколько часов здесь же был задержан 49-летний петербуржец, летевший в Краснодар. Мужчина держал при себе два более мощных электрошокера. 
 
Напомним, что электрошокеры любой формы и типа сложности запрещены к проносу на борт самолета по законам РФ, Ранее мы писали, что в "Пулково" вернули 15-минутную бесплатную стоянку.
 
Фото: Piter.TV
 
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Теги: новости спб , происшествия петербурга , пулково , электрошокеры , электрошокеры в самолете
Категории: Новости СПб

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