В Пулково у пассажиров за сутки изъяли 4 электрошокера

Новости Питера: в Пулково за сутки сотрудники УТ МВД изъяли у граждан РФ электрошокеры.

У сотрудников транспортной полиции, несущих службу в Пулково, выдались "электрические" выходные. Всего за сутки правоохранители остановили в пункте предварительного досмотра трех граждан, проносивших на борт самолета электрошокеры разного уровня. У этих нарушителей работники транспортной полиции насчитали 4 гаджета, запрещенных к проносу на борт.

Так, первыми силовикам попались двое несовершеннолетних мальчиков. Подростки пытались улететь в Москву с небольшими контактными-электрошокерами. Такие обычно продаются в магазинах приколов и пользуются популярностью у Ютуб-блогеров. Через несколько часов здесь же был задержан 49-летний петербуржец, летевший в Краснодар. Мужчина держал при себе два более мощных электрошокера.

Напомним, что электрошокеры любой формы и типа сложности запрещены к проносу на борт самолета по законам РФ, Ранее мы писали, что в "Пулково" вернули 15-минутную бесплатную стоянку.

Фото: Piter.TV