В "Пулково" вернули 15-минутную бесплатную стоянку

На радость водителям Петербурга аэропорт вернул 15-минутный бесплатный интервал нахождения автомобилей в зоне подъезда к централизованному пассажирскому терминалу.

После многочисленных жалоб водителей и запросов депутатов и чиновников в петербургском аэропорту «Пулково» вернули 15 минут бесплатного нахождения в зоне подъезда к централизованному пассажирскому терминалу.

В пресс-службе аэропорта объяснили, что с окончанием туристического сезона нагрузка на зону около аэропорта снизилась. Поэтому водителям вернули 15 минут вместо 10. При этом не уточняется, учитывалась ли при оценке нагрузки дорожная ситуация в зимний период.

Водителям не понравилось, когда в аэропорту ввели 10-минутный бесплатный интервал. За это время не все успевали заехать и высадить или забрать пассажиров.