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Психолог рассказала о том, как определить депрессию от социальных сетей
Сегодня, 18:47
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Психолог рассказала о том, как определить депрессию от социальных сетей

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Первое – количество времени, которое человек проводит в социальных сетях.

Психолог Анна Скляренко рассказала о том, как определить депрессию, вызванную социальными сетями. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург". 

Первое – количество времени, которое человек проводит в социальных сетях. Если при этом понижается настроение, хочется себя покритиковать, то нахождение в соцсетях может навредить. В таком варианте у человека может занижаться самооценка.

При этом удаление аккаунтов в соцсетях не решит проблему. По словам психолога, если человек склонен к зависимостям, то он найдет другое занятие. Поэтому решением может стать внимательное отношение к себе. Психолог советует задать себе вопрос: "Зачем я иду в социальные сети?". Любой ответ может сориентировать человека, что он хочет получить.

Фото: Piter.tv
 

Теги: депрессия, социальные сети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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