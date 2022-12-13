Психолог рассказала о том, как определить депрессию от социальных сетей

Первое – количество времени, которое человек проводит в социальных сетях.

Психолог Анна Скляренко рассказала о том, как определить депрессию, вызванную социальными сетями. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Первое – количество времени, которое человек проводит в социальных сетях. Если при этом понижается настроение, хочется себя покритиковать, то нахождение в соцсетях может навредить. В таком варианте у человека может занижаться самооценка.

При этом удаление аккаунтов в соцсетях не решит проблему. По словам психолога, если человек склонен к зависимостям, то он найдет другое занятие. Поэтому решением может стать внимательное отношение к себе. Психолог советует задать себе вопрос: "Зачем я иду в социальные сети?". Любой ответ может сориентировать человека, что он хочет получить.

Фото: Piter.tv

