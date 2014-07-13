Психолог объяснила, как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались

По словам эксперта, стоит отказаться от обещаний стать лучше и перейти к каким-то минимальным конкретным действиям.

Психолог Дарья Дугенцова объяснила, как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, стоит отказаться от обещаний стать лучше и перейти к каким-то минимальным конкретным действиям. Дугенцова отметила, что успехом можно считать не идеальное выполнение, а способность возвращаться к попытке без самоуничтожения.

Также психолог посоветовала не ставить глобальные цели. Она подчеркнула, что эффективнее будет прописать небольшие шаги для их исполнения. Дугенцова добавила, что можно начать делать обещанное, но давать себе разрешение на отдых. По мнению психолога, вместо полноценных обещаний можно давать себе что-то в качестве эксперимента.

Фото: Piter.tv