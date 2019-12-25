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Эксперт: петербуржцы будут охотнее прививаться от коронавируса, чем другие россияне
Сегодня, 13:30
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nastya960

Эксперт: петербуржцы будут охотнее прививаться от коронавируса, чем другие россияне

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Эксперт отметил, что большинство россиян не хотят делать прививку от коронавируса потому, что реальных тяжелых случаев заболевания в их окружении или ничтожно мало, или совсем не оказалось.

Директор центра социально-психологического сопровождения образовательного процесса СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Балашов считает, что петербуржцы, ежегодно делающие прививки от гриппа, будут охотнее вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба СЗИУ РАНХиГС.

Эксперт отметил, что большинство россиян не хотят делать прививку от коронавируса потому, что реальных тяжелых случаев заболевания в их окружении или ничтожно мало, или совсем не оказалось. Также свою роль сыграли и слухи. Многие не увидели ужасов, на которые настроились изначально, поэтому пандемию они стали считать выдумкой.

По словам Дмитрий Балашова, основная доля "коронаскептиков" приходится на Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

В СЗИУ РАНХиГС напомнили, что, согласно официальным данным, с начала пандемии в России существенно выросла доля тех, кто уверен, что опасность эпидемии преувеличена или считает ее выдумкой заинтересованных лиц. К сентябрю такого мнения придерживаются 43,4% опрошенных.

Петербуржцы смогут вновь стать донорами антиковидной плазмы.

Фото:Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Коронавирус в Петербурге,

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