Пшеничная: пик заболеваемости COVID-19 в РФ наступит в середине февраля

Эксперт прокомментировала возможность резкого подъема и спада по числу зараженных.

Российский вирусолог, сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что пик заболеваемости COVID-19 по стране наступит в середине февраля. Таким мнением с журналистами "РИА Новостей" поделилась специалист в интервью. Она отметила, что при наступлении пика суточные показатели по новым пациентам могут быть очень высокими.

В ближайшие 2-3 недели, вполне вероятно, "омикрон" станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик. Наталья Пшеничная, эксперт

По мнению вирусолога, такой резкий подъем заболеваемости говорит ученым о том, что даже после такого высокого пика может начаться такое же резкое снижение по числу зараженных. СЕйчас эта ситуация фиксируется в других странах.

В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в России.

Фото: Piter.tv

