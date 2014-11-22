Врач-иммунолог: пик заболеваемости свиным гриппом в Петербурге придется на новогодние праздники

Грипп опасен для пожилых людей, людей с сердечно-сосудистыми или бронхолегочными заболеваниями.

В Петербурге растет количество заболевших свиным гриппом. По прогнозу врача-иммунолога Владимира Болибока, пик заболеваемости придется на Новый год. Об этом медик заявил "Невским Новостям".

В группу риска входят дети до трех лет, которые никогда не сталкивались с этой болезнью и не имеют к ней иммунитета. Также грипп опасен для пожилых людей, людей с сердечно-сосудистыми или бронхолегочными заболеваниями. В зоне риска и беременные женщины.

Лекарство от болезни есть. Его выписывает врач, если у пациента выявляют свиной грипп. Принимать препарат нужно при первых симптомах – повышении температуры, сухом кашле, головной боли, ломоте.

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Фото: Piter.tv