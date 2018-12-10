В прямом эфире "Место встречи – Невский 70" Сергей Ярошецкий

В гостях у журналистского клуба создатель и главный редактор журнала учета вечных ценностей "Адреса Петербурга" Сергей Ярошецкий.

Канал Piter.TV покажет в прямом эфире очередную встречу в "Доме журналиста". На этот раз героем журналистского клуба станет создатель и главный редактор журнала учета вечных ценностей "Адреса Петербурга" Сергей Ярошецкий. Ведущей вечера "Место встречи - Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга" будет бессменная Ирина Иванова.

Сергей Ярошецкий называет себя "закоренелым газетчиком". Свой журналистский путь он начинал в "Смене" и "Вечернем Ленинграде", был одним из первых собственных корреспондентов "Коммерсанта" в Петербурге, шеф-редактором петербургского выпуска "Известий". Сергей Ярошецкий редактировал региональные страницы "Парламентской газеты", вел колонку в "АиФ" и долгое время преподавал в разных вузах.

Встреча состоится 26 сентября в 18:00 в "Доме журналиста". Вход свободный. Количество мест ограничено, для участия нужно зарегистрироваться по почте: ivanova@nevsky70.ru

Канал Piter.TV по традиции проведет прямую трансляцию мероприятия. Следить за происходящим можно будет в тематическом разделе сайта.

Фото: Союз журналистов Петербурга и Ленобласти