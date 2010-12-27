Прямой эфир: "Место встречи – Невский 70", в гостях Сергей Балуев

Журналистский клуб встретится с главным редактором журнала "Город 812" Сергеем Балуевым.

Скоро в прямом эфире от канала Piter.TV – новая встреча в "Доме журналиста". На этот раз в журналистском клубе пообщаются с главным редактором журнала "Город 812" Сергеем Балуевым. Вопросы и разговоры о важном на вечере "Место встречи - Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга" заведет бесменная Ирина Иванова.

Для многих читателей не секрет, что городской портал "Фонтанка" и журнал "Город 812" ежегодно работают вместе с экспертами над выбором самых влиятельных горожан в нескольких номинациях. Благодаря усердной работе изданий выбираются лучшие из лучших бизнесменов, на рынке коммуникаций и GR, на строительном рынке, среди управляющих предприятий и организаций Петербурга, в петербургской культуре. Также в списке появляется и событие года.

Каждый год журнал "Город 812" делает спецвыпуск, посвященный такому "Рейтингу влиятельности". Все об устройстве города и доверии рейтингам выяснят на грядущей встрече с Сергеем Балуевым.

Мероприятие состоится 4 декабря в 18:00 в "Доме журналиста". Вход свободный, но количество мест ограничено – нужно зарегистрироваться по почте ivanova@nevsky70.ru

Piter.TV по традиции проведет прямую трансляцию встречи. Следить за происходящим можно будет здесь, в тематическом разделе сайта.

Фото: Союз журналистов Петербурга и Ленобласти