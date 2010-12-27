Прямой эфир: "Место встречи – Невский 70", в гостях Наталья Черкесова

В гости к журналистскому клубу придет руководитель проекта ИА "Росбалт" Наталья Черкесова.

Канал Piter.TV готовится к новому прямому эфиру в "Доме журналиста": в журналистском клубе состоится встреча с руководителем проекта ИА "Росбалт" Натальей Черкесовой. Вопросы гостье по традиции задаст Ирина Иванова, ведущая "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга".

Около 20 лет информационное агентство "Росбалт" следит за российскими и мировыми новостями из двух своих столичных главных офисов. Агентство публикует свежие новости, беседует с экспертами, политиками и бизнесменами, пишет аналитические статьи.

Наталья Черкесова, стоявшая у истоков создания "Росбалта", расскажет, что изменилось в работе ИА за последние годы, чем оно отличается от других агентств, как "Росбалт" выживает на информационном поле, имея в конкурентах РИА Новости, ТАСС и Интерфакс.

Встреча пройдет 3 декабря в 18.00 в "Доме журналиста". Вход свободный, но необходимо заранее записаться по электронной почте ivanova@nevsky70.ru – количество мест ограничено.

Канал Piter.TV покажет встречу в прямом эфире. Смотреть трансляцию можно в тематическом разделе сайта.

Фото: Союз журналистов Петербурга и Ленобласти