Прожившего 11 дней в лесу грибника эвакуировали на вертолете

В Ленобласти спасли заблудившегося грибника. Мужчина провел в лесу без средств связи 11 дней.

18 октября в Тосненском районе Ленобласти в МЧС поступило сообщение о заблудившемся грибнике, который провел в лесу 11 дней, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС.

Заявка поступила от грибника-любителя, который набрел в лесу на мужчину, утверждавшего, что заблудился 11 дней назад. Потерявшийся нуждался в медицинский помощи, так как не мог самостоятельно передвигаться. На место обнаружения человека был направленн дежурный поисково-спасательный наряд грода Тосно, а также вертолет службы санитарной и воздушной помощи "Медпас", для транспортировки пострадавшего. В Ленинградскую областную больницу грибника доставили в состоянии средней тяжести.

МЧС сообщает, что ежегодно в грибной сезон в лесу теряются сотни людей. Заявки о пропавших в лесных чащах поступают ежедневно. Служба не рекомендует ходить в лес в одиночестве, без средств связи, компаса, а также без запасов еды и воды. В случае если вы потерялись, спускайтесь вниз по течению ручья, так как около рек чаще всего находятся населенные пункты.