Полицейские проверяют мигрантов на причастность к массовой драке у "Лахта Центра"

Рядом с небоскрёбом наблюдается несколько полицейских машин и большое количество рабочих, с которыми, по-видимому, проводится профилактическая беседа.

Петербуржцы заметили активность правоохранителей у "Лахта Центра". Рядом с небоскрёбом наблюдается несколько полицейских машин и большое количество рабочих-мигрантов, с которыми, по-видимому, проводится профилактическая беседа. Об этом пишет Spb.aif.ru.

Предполагается, что полиция продолжает искать возможных участников массовой драки, которая произошла у "Лахта Центра" в конце прошлой недели.

Напомним, что 4 июня там подрались десятки рабочих из стран ближнего зарубежья по причине бытовой ссоры. В отдел полиции доставили примерно 30 человек, двое из них отправлены в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что после убийства на стройке в Приморском районе объявлен план "Перехват".

Фото: Татьяна Швецова / АиФ