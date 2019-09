Протоиерей Смирнов предложил либо принять факт сотворения Земли Богом, либо "продолжать валять дурака"

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства назвал ненаучной теорию эволюции Чарльза Дарвина.

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал эволюционную теорию Чарльза Дарвина абсолютно не научной. Об этом сообщило РИА Новости.

На конференции "Семья и семейные ценности традиционных религий России" протоиерей заявил, что сейчас у всех есть только два пути: либо принять, что Землю и человека создал Бог, либо "продолжать валять дурака" во всех гимназиях, что "современная наука пытается сделать".

Эволюционная теория Чарльза Дарвина была опубликована в 1859 году. Ученые написал в своей работе, что формы жизни являются результатом изменчивости, естественного отбора и наследственности.

