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Протоиерей Смирнов предложил либо принять факт сотворения Земли Богом, либо "продолжать валять дурака"

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Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства назвал ненаучной теорию эволюции Чарльза Дарвина.

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал эволюционную теорию Чарльза Дарвина абсолютно не научной. Об этом сообщило РИА Новости.

На конференции "Семья и семейные ценности традиционных религий России" протоиерей заявил, что сейчас у всех есть только два пути: либо принять, что Землю и человека создал Бог, либо "продолжать валять дурака" во всех гимназиях, что "современная наука пытается сделать".

Эволюционная теория Чарльза Дарвина была опубликована в 1859 году. Ученые написал в своей работе, что формы жизни являются результатом изменчивости, естественного отбора и наследственности.

Ранее в РПЦ русских мужчин назвали национальной трагедией.

Видео: YouTube/ Vladimir Abroskin, Orthosword, The Church Of St. John Of Kronstadt. Volgograd. Russia.

Теги: протоиерей смирнов, семья, чарльз дарвин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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