Самолет ВВС США был провел разведку вдоль Черноморского побережья России

Самолет курсировал вдоль границы около 5 часов.

У берегов Крыма был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon, который вел разведку вдоль Черноморского побережья России, сообщает PlaneRadar.

Известно, что самолет входит в состав эскадрильи, базирующейся во Флориде. Воздушное судно курсировало вдоль юго-западного и южного Крыма в течение 5 часов. В общей сложности он совершил не менее четырех пролетов вдоль морской границы России.

Ранее американский беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk несколько часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе.

Видео: Piter.tv ; AIRBOYD