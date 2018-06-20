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Самолет ВВС США был провел разведку вдоль Черноморского побережья России

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Самолет курсировал вдоль границы около 5 часов.

У берегов Крыма был замечен патрульный  противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon, который вел разведку вдоль Черноморского побережья России, сообщает PlaneRadar.

Известно, что самолет входит в состав эскадрильи, базирующейся во Флориде. Воздушное судно курсировало вдоль юго-западного и южного Крыма в течение 5 часов. В общей сложности он совершил не менее четырех пролетов вдоль морской границы России.

Ранее американский беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk несколько часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе.

Видео: Piter.tv ; AIRBOYD

Теги: ввс сша, крым, политика, разведка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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